Советник президента США Дональда Трампа Питер Наварро еще в январе предупреждал главу государства о возможных последствиях эпидемии коронавируса. Его доклад раскрыла газета The New York Times.

Отмечается, что американский лидер начал активно принимать меры значительно позже первого предупреждения от 29 января — лишь через несколько недель. Наварро, в частности, писал, что вирус может обойтись США в триллионы долларов. В докладе указывалось, что из-за отсутствия вакцины миллионы граждан будут подвергнуты риску заболевания или смерти.

Советник Белого дома упомянул самый негативный прогноз, согласно которому предсказывалась гибель полумиллиона американцев. Наварро также указывал на возможность перерастания эпидемии в пандемию. Во второй записке от 23 февраля он говорил о возможном заражении 100 миллионов граждан и гибели 1,2 миллиона.

Minval.az