Влиятельный член законодательного собрания города Нью-Йорк Марк Левин заявил, что жертв коронавируса придется «временно хоронить» в городских парках. Мэр города Билл де Блазио подтвердил, что городу могут понадобиться «временные» захоронения, но отказался обсуждать парки.

«Скоро мы начнем «временные захоронения». Вероятно, это будет сделано путем использования для захоронения парков Нью-Йорка. Да, вы правильно прочли. Будут вырыты траншеи по десять гробов в ряд», — написал Левин в твиттере.

После того как слова Левина вызвали бурю в соцсетях, он пояснил, что речь идет лишь о «возможности, к которой готовится город». «Если уровень смертей достаточно снизится, это не будет нужно», — написал Левин.

О такой возможности спросили мэра Нью-Йорка Билла де Блазио на пресс-конференции в понедельник.

«Нам, возможно, придется иметь дело с временными захоронениями, чтобы мы потом могли разобраться с каждой семьей (умершего). У нас будут возможности для временных похорон, — больше я ничего не скажу», — ответил де Блазио.

В свою очередь, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что не слышал от городских властей о такой проблеме.

«Я ничего не слышал о том, чтобы город хоронил людей в парках», — сказал Куомо.

РИА Новости отмечает, что в штате Нью-Йорк зарегистрировано уже 130 тысяч случаев коронавируса, число умерших возросло до 4,7 тысячи. Большинство заразившихся — в городе Нью-Йорк.

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