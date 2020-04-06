В Азербайджане разработали электронную маску, которая должна не просто ограждать человека от вирусов, а убивать инфекцию.

Автором инновационной разработки является математик Туркель Сулейманлы. Он сообщил, что подал заявку в Государственное агентство авторских прав, а также показал, как работает его изобретение, передает телеканал «Мир».

«Клетка не запускает противоиммунную защиту, потому что жировая оболочка создает у клетки ложное представление о том, что это «пища», и позволяет прикрепляться к себе. А все вирусы размножаются не в природе, а внутри клетки или когда прикреплены к клетке. А если его липидную оболочку разрушить, то клетка моментально распознает чужое тело и начинает туда посылать условно своих » воинов», — объяснил изобретатель.

«Две батарейки, чип, электронная плата и защитная мембрана. Она сделана из сплава разных металлов. В нужное время маска может включаться. А когда отпадает необходимость, ее можно отключить», — добавил Сулейманлы.

По его словам, новое защитное средство самоочищается. «Его можно перезарядить. Он многоразряден. Его можно также перезаряжать через адаптер мобильного телефона», — поведал Сулейманлы.

При этом он подчеркнул, что планирует установить на маске небольшой экран, который будет показывать температуру тела, а также добавить в комплект очки.

Minval.az