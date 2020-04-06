В случае искусственного завышения цен на медицинские маски причастные к этому лица будут строго наказаны.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу после ознакомления с предприятием по производству медицинских масок, созданного ООО «Бакинская текстильная фабрика» в Сумгайытском химическом промышленном парке.

«В Азербайджане сегодня организовано производство дезинфицирующих средств. Этот вопрос также был решен в короткий срок. Но наше преимущество заключалось в том, что в стране имеется несколько спиртовых заводов, на которых началось производство дезинфицирующих средств, эти средства уже поступают в продажу. Таким образом, неоднократно отмечалось, что для более эффективного ведения борьбы граждане должны быть более ответственными и уделять внимание личной гигиене. Но для этого нужны средства – медицинские маски и дезинфицирующие средства, которые сегодня уже поставляются на рынок», — сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в настоящее время один из основных вопросов заключается в том, чтобы в аптеках и других торговых точках не было искусственного завышения цен.

«Потому что нехватка масок уже привела к искусственному завышению цен, а порой маски продавались из-под полы. Этого нельзя допускать ни в коем случае, и соответствующим государственным структурам необходимо применять механизм строжайшего контроля. В случае искусственного завышения цен причастные к этому лица будут строго наказаны, так как в нынешних условиях пандемии такие действия будут восприниматься как предательство», — отметил глава государства.

Minval.az