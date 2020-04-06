Врачи составили список из предметов, с каждым из которых люди наиболее часто контактируют в течение дня и которые необходимо постоянно дезинфицировать.

В перечень попали санитайзеры, наручные часы, поводки для животных, наушники и ключи.

При этом, как напоминает Росбалт, санитайзер, дезинфицируя все вокруг, «сам остается рассадником различных бактерий», ведь люди берут его грязными руками и кладут далеко не в стерильных местах. Врачи советуют взять за правило — дезинфицировать руки и протирать санитайзер.

Аналогичным образом на ремешках наручных часов скапливается большое количество бактерий. «В течение дня мы постоянно прикасаемся к ним, чтобы принять вызов, прочитать сообщение или просто посмотреть время», — говорится в сообщении.

Также советуют регулярно дезинфицировать поводки домашних животных, зарядное устройство для телефона, ключи, пульт от телевизора, дверные ручки, детские игрушки и наушники, которые соприкасаются с кожей лица.

Minval.az