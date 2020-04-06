В Иране член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Хассан Норузи заявил, что никого не арестуют за сбитый пассажирский самолет МАУ под Тегераном. Об этом пишет Al Arabia.

«Военные хорошо исполнили свои обязанности. Движение самолета было очень подозрительным», — заявил Норузи.

Депутат также сказал, что самолет якобы «не был под контролем диспетчерской башни, а оказался под контролем Америки», борт был в Израиле за неделю до атак и там «его систему безопасности взломали и перехватили управление».

«На самолете были установлены специальные цели в Иране. Учитывая, что самолет контролировался другими странами, наши военные хорошо справились со своей задачей. Учитывая эти доказательства, было бы бессмысленно арестовывать причастных лиц», — добавил иранский парламентарий.

Норузи подчеркнул, что арестовывать причастных к смертельной авиакатастрофе не будут.

Напомним, что ранее Украина и Иран договорились о расследовании дела самолета МАУ. Стороны договорились о необходимости осуществления безотлагательной расшифровки черных ящиков.

Затем в МИД Украины заявили, что черные ящики самолета МАУ до сих пор в Иране. Украинская сторона работает с Ираном по двум направлениям — дипломатическо-юридическом и авиационно-техническом.

Minval.az