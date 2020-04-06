Мелкие частицы, вылетающие изо рта носителя коронавирусной инфекции COVID-19, являются одним из важных путей распространения инфекции. Они выделяются не только при кашле и чихании, но при дыхании и в ходе обычного разговора.

Об этом говорится в исследовании, подготовленном коллективом ученых из Калифорнийского университета и нью-йоркской Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай. Его опубликовал научный сайт Taylor and Francis Group.

Исследователи отмечают, что частицы, которые выделяет человек, достаточно велики, чтобы нести с собой инфекцию. Учитывая тот факт, что, согласно некоторым данным, существуют ее бессимптомные носители, эта проблема становится еще более значимой.

Особенно много частиц испускается при обычной речи. При этом чем громче человек говорит, тем больше аэрозольной взвеси выходит из его рта, сообщает телеканал «Звезда». При этом некоторые люди являются «аэрозольными суперраспространителями», испуская в воздух на порядок больше частиц, чем все остальные.

По словам ученых, 10–минутный разговор с бессимптомным «суперраспространителем» приведет к появлению в воздухе облака из приблизительно 6 тыс. аэрозольных частиц, и находящиеся в непосредственной близости люди могут его вдохнуть и заразиться, передает «Федеральное агентство новостей».

Предполагается, что аэрозольные частицы выделяются при разрыве пленки в альвеолах легких, и если слизь в верхних дыхательных путях содержит коронавирус или другую респираторную инфекцию, она окажется в этом аэрозольном облаке. При этом пока не установлена минимальная инфекционная доза содержания вируса в облаке частиц.

Также нельзя точно сказать, на какое именно расстояние могут долететь частицы. Многое зависит от силы выдоха человека, от направления потоков воздуха и силы ветра.

Исследователи предупреждают, что в любом случае необходимо соблюдать дистанцию между собеседниками, пишет «Ридус».

Minval.az