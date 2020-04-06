Период пандемии COVID-19 оставляет очень много вопросов, ответы на которые остаются по сути двоякими. Если не риторическими. Конечно же, к пандемии нас жизнь явно не готовила, хотя, если вспомнить времена СССР, подготовка к бактериологическим и ядерным атакам тщательно прорабатывалась, даже согласно сценариям готовилось к выживанию и гражданское население. Так, к примеру, поколение доперестроечного периода умело и оружие собирать, и «условно раненым» оказывать первую помощь, и палатки ставить, и костры разжигать (в школе учили, если помнит кто). И помимо этого в школах, на уроках биологии, педагоги посвящали много часов занятий природе происхождения вирусов и намекали, между прочим, на бактериологическое оружие, разрабатываемое в секретных лабораториях враждебных для СССР стран. Помимо этого, существовали так же уроки гигиены, и потому сегодня, когда вдруг все заговорили о пользе мытья рук, невольно разбирает смех: 21-й век, большой адронный коллайдер создан, марсоходы осваивают поверхность красной планеты, человеческие органы на 3D принтере распечатывают, Азербайджан запустил на орбиту собственный спутник… А граждан учат по ТВ мыть руки! Парадокс? Естественно! И парадокс необъяснимый. Но вопрос относительно этого парадокса следует адресовать исключительно в Минобразования.

А теперь о главном.

Сегодня же мы рассматриваем тему, касающуюся жизненно важного вопроса чисто медицинского характера.

На повестке дня – активно пропагандируемая в социальных сетях тема призыва главы руководителя Федерации талассемии Азербайджана Наили Гулиевой к сдаче крови для детей, больных талассемией. По ее словам, положение близко к катастрофе, так как из-за ситуации с коронавирусом доноры перестали сдавать кровь.

Н. Гулиева через соцсети обратилась к общественности и призвала всех здоровых людей приходить в Центральный банк крови и стать донорами, чтобы спасти жизнь детям.

По этому поводу в медицинских группах «Фейсбука» разразились самые настоящие баталии: часть электората склонна считать, что в период пандемии COVID-19 брать кровь у первых попавшихся доноров – глупо и опасно, другие же считают, что никакой опасности не существует, так как коронавирус передается только воздушно-капельным путем, и потому в крови доноров, даже зараженных коронавирусом, его нет. Единственное условие для людей, сдающих кровь – соблюдать правила гигиены, носить маски и не приходить в пункт сбора крови с температурой. Такого же мнения придерживаются и специалисты Института гематологии, куда Minval.az обратился с вопросом.

— Главное – соблюдать стерильность, — говорит сотрудник Центра гематолог Тарана Искендерова. Вирус через кровь никак не передается, а потому никакой опасности для детей, которым будет перелита донорская кровь, не существует.

Но так ли это на самом деле? Мы связались с другими врачами, работающими в Германии, и получил ответ: при переливании заразиться сложно, если конечно же, это не прямое переливание через больного человека. По любому после забора крови она направляется на исследование и если все хорошо, ее применят при переливании.

Главный вопрос: стерильность. Так, согласно информации, полученной от немецких врачей, клиника, занимающаяся сбором крови, должна быть оборудована с учетом периода пандемии: к примеру, в Вене, где огромное количество народу выразило желание сдать кровь для нуждающихся в ней больных, пропускают по одному – через автоматические двери. В очереди обязательно соблюдается дистанция. На входе висит табличка с информацией о том, что всем, кто вернулся из стран, объявленных зоной риска – вход категорически воспрещен.

У каждого потенциального донора сотрудник клиники в белой защитной одежде измеряет температуру — градусник со специальным съемным защитным колпачком вставляется в ухо. Показатели записываются. Затем донора пропускают внутрь здания.

Согласно комментариям азербайджанских врачей-гематологов, в наших пунктах по сбору крови соблюдаются аналогичные условия, пришедших для сдачи крови граждан проверяют тепловизорами. А потому бояться не нужно: никакой опасности заражения как для детей, так и для доноров нет.

На самом деле, с кровью ситуация патовая не только в области талассемии. Согласно информации, банк крови страны испытывает дефицит, так как потенциальные доноры сидят на карантине, и потому скоро будет наблюдаться дефицит крови и в онкологических центрах, и в роддомах. Кроме того, граждане, чье состояние осложнилось пневмонией, также могут нуждаться в переливании крови и плазмы.

Причем, проблемы со сбором донорской крови наблюдаются не только в Азербайджане, но и в странах бывшего СНГ, где так же был зафиксирован COVID-19, к примеру в России, где к вопросу сбора крови давно уже более оперативно: медики оперативно выезжали на предприятия и в различные организации, в фитнес-центры, банки, вузы и колледжи. Сегодня же согласно заявлению Федерации доноров России, многие предприятия страны не работают из-за объявленного карантина, работников перевели на дистанционный режим, вузы закрыты и кровь брать практически не у кого.

Автор заметки обратил внимание призывы к донорам и в российском сегменте форумов и социальных сетей, где руководители больниц и клиник так же призывают сознательных граждан поделиться кровью с людьми, которым она необходима. Аналогичные призывы можно наблюдать и в странах дальнего зарубежья – Германии, Италии, Франции и США.

Так что ситуация с донорской кровью патовая, и потому в свете сложившейся ситуации надо выручать своих сограждан, тем более, что все стерильно и безопасно. А потому мы присоединяемся к призыву главы руководителя Федерации талассемии Азербайджана Наили Гулиевой: сдавайте кровь, помогите больным людям.

Другой вопрос: как выходить из дома, на какую цифру посылать СМС, если сердобольные граждане надумают решиться пойти на столь благое дело? Ведь на проверку, на сдачу крови и прочие нюансы, связанные с процессом, 2-х часов иногда бывает недостаточно? Дай Бог, чтобы граждане страны, которые откликнутся на призыв и пойдут сдавать кровь, не столкнулись бы после со штрафом. Но это уже будет совсем другая история.

Яна Мадатова

Minval.az