США отвергают обвинения в том, что перехватили в Бангкоке 200 тыс. респираторных масок, предназначавшихся для берлинской полиции. Об этом заявил в понедельник журналистам представитель посольства Соединенных Штатов в Германии.

«Правительство США не предпринимало никаких действий, чтобы перенаправить предназначенные для Германии поставки, и мы также не знали о таких отправлениях», — утверждали в американской дипмиссии. «США работают вместе с партнерами и союзниками на основе солидарности над тем, чтобы предоставить гуманитарную помощь нуждающимся в ней странам и предпринять все возможные меры для борьбы с распространением коронавируса», — заверили в посольстве. Там выразили обеспокоенность «в связи с попытками подорвать международные усилия посредством кампаний по дезинформации».

В пятницу газета Der Tagesspiegel сообщила что маски были заказаны для берлинской полиции у американской фирмы. Произведены они были в Китае. В Бангкоке их должны были погрузить на самолет и отправить в Германию, однако в итоге они оказались отправлены в США.

Сенатор Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель назвал действия американской стороны «актом современного пиратства». «Факт, что мы заказали соответствующий товар, мы также оплатили поставки. Независимо от того, были ли они конфискованы или кто-то пришел с чемоданом денег и смог перенаправить их в США, наши защитные маски были доставлены в Соединенные Штаты, это непорядок», — заявил политик в эфире телеканала ZDF.

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