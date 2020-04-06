Самой незащищенной группой пациентов при коронавирусе являются мужчины старше 50 лет, страдающие хроническими заболеваниями.

Об этом говорится в отчете китайских медиков, пишет Lenta.ru.

Авторы исследования заявили, что большинство летальных случаев на первых этапах вспышки инфекции пришлось на долю пациентов мужского пола старше 50 лет, страдающих неинфекционными хроническими заболеваниями. «Это находящиеся в зоне риска граждане с гипертонией, ишемической болезнью сердца или диабетом», — говорится в заявлении специалистов.

Выводы были сделаны на основе медицинских записей 85 пациентов, находящихся на лечении и умерших в двух больницах в китайском Ухане в период с 9 января по 15 февраля. Средний возраст пациентов составил 65,8 года, на мужчин пришлось 72,9 процента от числа всех инфицированных. Наиболее типичными симптомами у жертв коронавируса оказались лихорадка, одышка и усталость.

Из медицинских записей больных следует, что гипертония, ишемическая болезнь сердца и диабет являлись наиболее часто встречающимися сопутствующими заболеваниями. Более 80 процентов пациентов при поступлении имели очень низкий уровень клеток эозинофилов, количество которых сокращается при острых респираторных заболеваниях. Осложнения выражались в дыхательной недостаточности, сердечной аритмии, остром респираторном дистресс-синдроме, шоке. Большая часть больных получала антибиотики, противовирусные препараты и глюкокортикоиды.

Ученые сделали вывод, что несмотря на часто бессимптомное протекание болезни, последствия заражения могут быть незамедлительными. Согласно данным, продолжительность жизни пациентов с момента поступления в больницу в среднем составила 6,35 дней. Медики заметили, что вирус может мутировать, в связи с чем необходим постоянный контакт между медицинскими сообществами разных стран.

В начале апреля китайские радиологи доказали необходимость срочного лечения коронавируса. Медики установили, что время между диагностированием и началом лечения COVID-19 напрямую связано со сроками выздоровления. Пациенты, получившие диагноз на ранних этапах протекания болезни, в среднем вылечивались через шесть дней. Наблюдаемые, чью лечение запозднилось, проводили в клинике до 13 дней.

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