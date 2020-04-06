Может ли известная с начала прошлого столетия прививка БЦЖ (бациллы Кальмета — Герена), применяемая для профилактики туберкулеза у детей, защитить организм и от опасного коронавируса SARS-CoV-2? Ученые сразу в нескольких странах мира, в том числе Германии, приступили к исследованиям в этой области. Об этом пишет русская служба Deutsche Welle.

Создание вакцины-кандидата VPM1002

При этом речь не идет о том, чтобы переквалифицировать вакцину БЦЖ в вакцину от SARS-CoV-2. Однако если подтвердится предположение ученых, что она усиливает естественный иммунитет человека к вирусным заболеваниям дыхательных путей, то не исключено, что прививку БЦЖ можно будет использовать с этой целью до тех пор, пока на рынке не появится специальная вакцина от коронавируса.

В пользу этой гипотезы говорят, помимо прочего, опубликованные в конце марта научным Обществом Макса Планка результаты лабораторных опытов на мышах. Они показали, в частности, что в крови грызунов, привитых вакциной БЦЖ, обнаруживалась меньшая концентрация вирусов гриппа группы А.

Профессор Штефан Кауфман руководит отделением иммунологии Института инфекционной биологии имени Макса Планка в Берлине, он — один из ведущих мировых специалистов в области исследований по защите от туберкулеза. Несколько лет назад под его руководством путем генетических изменений вакцины БЦЖ была создана вакцина-кандидат VPM1002, которая, по оценке немецких специалистов, может быть еще более эффективной в области борьбы с туберкулезом, чем вакцина БЦЖ.

Вакцина БЦЖ как способ укрепить иммунитет к коронавирусу

Как рассказал профессор Кауфман в интервью DW, теперь он и его коллеги готовятся к проведению клинических испытаний этой вакцины-кандидата. Цель — проверить, способна ли она также усилить иммунитет организма к вирусам гриппа и вирусным заболеваниям дыхательных путей, в том числе пневмонии COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Ожидается, что в этих исследованиях примет участие медицинский персонал ряда клиник по всей Германии — как группа, особенно часто сталкивающаяся с источником подобной инфекции.

По словам профессора Кауфмана, пока нельзя сказать, какое именно воздействие будет иметь прививка вакциной-кандидатом VPM1002. «В идеале привитые люди перестанут заболевать. Другой вариант воздействия — тот, при котором заболевание будет протекать у них в приглушенной форме», — поясняет он. «Сказать, что после прививки люди получат стопроцентную защиту, нельзя. Однако этого нельзя утверждать и в отношении других вакцин», — добавляет Кауфман.

По его словам, в случае успеха этих клинических испытаний — их первые результаты, вероятно, будут готовы уже к осени — вакцина VPM1002 может быть зарегистрирована на рынке в течение всего нескольких месяцев. «По отношению к заболеванию COVID-19 прививка VPM1002 не является классической вакцинацией, — отметил ученый в беседе с DW. — Если классическая вакцина всегда направлена на борьбу с определенным возбудителем инфекции, то VPM1002 служит скорее стимулированию естественного иммунитета человека».

Как долго сохраняется эффект от прививки БЦЖ?

Означает ли это, что люди, привитые в детстве вакциной БЦЖ, в условиях пандемии коронавируса лучше защищены от него, чем те, у кого нет такой прививки? На этот вопрос Штефан Кауфман не дает однозначного ответа. По словам профессора, сегодня нет доказательств того, что защита организма, которую обеспечивает прививка БЦЖ, сохраняется в течение десятилетий: «Думаю, что ее хватает примерно на год».

В ГДР прививку БЦЖ активно применяли для профилактики туберкулеза у детей. Но после воссоединения Германии вакцинацию БЦЖ отменили по всей стране, поскольку риск заболевания туберкулезом оценивался как очень низкий. Из-за этого сегодня в ФРГ доступ к этой вакцине ограничен.

Однако Институт инфекционной биологии имени Макса Планка является партнером индийского концерна Serum Institute of India — одного из крупнейших частных производителей вакцины БЦЖ в мире. Сегодня этот концерн производит также разработанную немецкими учеными вакцину-кандидат VPM1002. «Если будет подтверждена эффективность VPM1002 против коронавируса, Serum Institute of India сможет быстро наладить ее масштабное производство», — указывает Кауфман.

По информации научного онлайн-издания Sciencemag, кроме Германии, исследования в области возможного укрепления иммунитета против коронавируса SARS-CoV-2 с помощью прививки БЦЖ недавно начались в Нидерландах. Ожидается, что в ближайшее время к аналогичным исследованиям приступят ученые в Австралии и США. При этом в Соединенных Штатах, как и в Германии, по словам профессора Кауфмана, объектом исследования станет именно вакцина-кандидат VPM1002, а не классическая вакцина БЦЖ.

Прививка от пневмококков и препараты от ВИЧ как средство от коронавируса

Что касается дополнительной защиты от коронавируса при помощи прививки от пневмококка, которую, как известно, недавно сделали и канцлеру Германии Ангеле Меркель, то она, по словам профессора Кауфмана, не дает общей защиты от коронавирусов.

«Однако если пациент защищен такой прививкой от данного возбудителя типичных заболеваний дыхательных путей, ему не грозит так называемая коинфекция (заражение одной клетки различными видами вируса одновременно. — Ред.)», — уточнил профессор. Поэтому прививка от пневмококка особенно важна для пожилых людей.

В свою очередь эффективность препаратов от лихорадки Эбола и медикаментов против ВИЧ, рекомендуемых Минздравом России для защиты от коронавируса, еще предстоит проверить в ходе специальных исследований, подчеркивает Кауфман. «Иногда результат испытаний в лабораторной пробирке не подтверждается на практике», — заключил он.

Minval.az