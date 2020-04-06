Анча Баранова, ученый-биолог, профессор Школы Системной Биологии GMU, выпустила в России первую книгу о болезни COVID-19. Она называется «Коронавирус. Инструкция по выживанию». Об этом пишет «Ридус».

Биолог опубликовала на своем YouTube-канале видео о коронавирусе. Люди стали задавать Барановой много вопросов, поэтому она решила написать книгу.

Книга написана, чтобы людям не приходилось искать информацию по всем сайтам в интернете одновременно, не подвергаться информационному потоку, в котором сейчас очень много ерунды и просто каких-то пугалок.

Баранова считает, что большая эпидемиологическая проблема — это когда люди болеют без симптомов, но при этом распространяют вирус.

Точных данных о том, сколько у населения планеты будет вырабатываться иммунитет к коронавирусу, пока нет. По словам профессора, это может занять один-два года.

«Вот у тех, у кого заболевание как-то было выражено, даже не очень тяжело, но хотя бы человек сидел дома и кашлял, вырабатывается иммунитет. И он сейчас, как мы понимаем, довольно прочный. Что касается бессимптомных, их не так уж и много, в смысле тех, кого мы поймали, — у нас пока таких данных нет. Нам нужно это выяснить», — заявила Анча Баранова.

Она считает, что вакцина от COVID-19 появится к следующему году. Однако неизвестно, она будет на всю жизнь или же нужно делать ревакцинацию.

Minval.az