Наиболее эффективным методом профилактики коронавируса нового типа, как и других инфекционных заболеваний, является вакцинация, рассказал заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ничего другого человечество не изобрело к настоящему моменту. Вакцинация подарила человечеству 25 лет жизни», – подчеркнул эпидемиолог.

Он добавил, что около 20 компаний, в том числе российских, начали разработку вакцины от коронавируса. Но ее замедляет отсутствие чувствительных к коронавирусу лабораторных животных.

При этом Александр Горелов подчеркнул, что вакцина от гриппа не защищает от коронавирусной инфекции.

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