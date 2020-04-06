В Португалии 19-летняя девушка убила своего бывшего парня, расчленила и отрубила ему пальцы, чтобы получить доступ в интернет-банк. Со счета Диого Гонсалвеса Мария Мальвейра сняла 60 тысяч фунтов стерлингов, которые ее 21-летняя жертва получила в наследство от убитой в 2016 году матери, сообщили в издании The Sun.

Отмечается, что девушка предложила Гонсалвесу танец на коленях, после чего привязала его к стулу, задушила и отрезала ему пальцы для доступа в мобильное приложение. Возлюбленная Мальвейры, 23-летняя медсестра Мариана Фонсека помогла расчленить труп.

Останки молодого человека нашли 27 марта. Торс обнаружили недалеко от города Сагреш, примерно в 15 милях от Лагоса, где убили мужчину, голову — в Тавире, в 55 милях в противоположном направлении.

Руки и ноги убитого пока не удалось найти.

В отношении задержанных девушек возбудили уголовное дело.



Minval.az