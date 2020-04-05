Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар принял решение раз в неделю на время пандемии подрабатывать врачом, чтобы помочь медикам. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на The Irish Times.

Отмечается, что глава кабмина был восстановлен в национальном реестре врачей после того, как была объявлена кампания по их набору. Всё дело в том, что Варадкар имеет медицинское образование, которое получил в колледже Дублина.

Любопытно, но действующий премьер вырос в семье медиков. Его отец — врач-терапевт, а мать — медсестра.

Minval.az