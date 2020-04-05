Французский клуб «Пари Сен-Жермен» готов продать бразильского форварда Неймара в испанскую «Барселону».

Как сообщает RT со ссылкой на интернет-сайт Sport.es, рассматривается вариант, при котором в сделку по Неймару войдёт нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн.

Отмечается, что ПСЖ впервые серьёзно рассматривает вариант с продажей 28-летнего бразильца.

В 2017 году Неймар стал самым дорогим футболистом мира, перейдя из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн. За каталонский клуб бразилец провёл 186 встреч и записал на свой счёт 105 забитых мячей.

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