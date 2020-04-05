Аянна Мейвезер, дочь экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера, арестована в Хьюстоне за нападение.

Как сообщает RT со ссылкой на TMZ, инцидент произошёл в доме рэпера Кентрелла Десина Голдена, известного под псевдонимом Youngboy, которого она обнаружила в компании другой женщины. Дочь боксёра заявила, что является невестой рэпера, и потребовала от женщины покинуть дом.

Отмечается, что конфликт продолжился на кухне, после словесной перепалки дочь прославленного боксёра нанесла девушке несколько ножевых ранений.

По данным издания, Аянна Мейвезер задержана полицией, а о состоянии пострадавшей от её действий информации нет.

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