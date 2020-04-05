Бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Амир Хан объяснил происхождение коронавируса. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на BoxingScene.

По его словам, причиной вспышки стали сети 5G.

«Когда появлялся 3G, 4G, 5G, то что-то происходило во одному и тому же сценарию. 3G запустили — появилась атипичная пневмония. 4G запустили — свиной грипп. Теперь введены в эксплуатацию новые сети — коронавирус.

Но некоторые все равно скажут, что я несу бред, так как получил много ударов по голове», — сказал Хан.

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