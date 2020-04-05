Президент США Дональд Трамп заявил, что ОПЕК (организация стран, добывающих нефть) является незаконной структурой, которая «уничтожает сама себя».

Глава Белого дома отметил, что ОПЕК несправедливо относится к США, сообщает «Новое время».

«Я всю жизнь выступал против ОПЕК, потому что что это такое? Это незаконная структура, можете называть ее картелем, можете называть ее монополией. ОПЕК не могла бы волновать меня меньше, чем она волнует меня сейчас. ОПЕК относится несправедливо к США», — заявил Трамп.

Президент США подтвердил готовность ввести пошлины на импорт нефти для защиты «тысяч, десятков тысяч рабочих мест в США».

Он также сообщил, что ведет переговоры с РФ и Саудовской Аравией над сокращением уровня добычи нефти.

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