Традиционная месса на Вербное воскресенье прошла в Ватикане, из-за мер по борьбе с коронавирусом собор Святого Петра был почти пустым.

В соборе помимо журналистов и священников, участвовавших в службе, присутствовали порядка 15 человек, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал tg24. Присутствующие сидели на значительном расстоянии друг от друга, чтобы снизить риск заражения.

Не было верующих и на площади Святого Петра перед собором, перекрытой в рамках мер по борьбе с коронавирусом. Обычно в Вербное воскресенье там собираются десятки тысяч прихожан, а сам папа римский Франциск выходит на площадь с процессией.

В ходе мессы понтифик призвал верующих во время пандемии открыть сердце Богу, сообщает портал Vatican News.

«Сегодня, когда мы страдаем от пандемии, перед лицом множества обманутых надежд, когда на наших глазах рушатся многочисленные опоры, когда чувство одиночества сжимает сердце, Иисус говорит каждому из нас: «Смелее, открой сердце навстречу моей любви, и ты почувствуешь утешение Бога, который поддерживает тебя»», — сказал папа Франциск.

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