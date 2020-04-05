Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Евросоюзу для преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции будет необходим новый «план Маршалла».

Об этом она написала в авторской колонке в газете Welt am Sonntag.

«Необходимо инвестировать миллиарды евро сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем», — написала фон дер Ляйен. Она также выразила уверенность, что большие финансовые вложения с целью помочь европейской экономике преодолеть последствия эпидемии «свяжут поколения между собой» и укрепят единство ЕС.

Главная мысль колонки главы Еврокомиссии — необходимость радикального пересмотра бюджета ЕС на 2021-2027 года. По её мнению, страны ЕС должны проявить солидарность, направляя средства в этот бюджет.

План Маршалла — по имени госсекретаря США Джорджа Маршалла — предусматривал помощь со стороны США странам Европы после Второй мировой войны. Страны советского блока отвергли этот план, а государства Западной Европы, в том числе Западная Германия — приняли. Он помог восстановить европейскую экономику, разрушенную после войны. Из текста фон дер Ляйен не следует, что она имеет в виду помощь со стороны США, «план Маршалла» упоминается как метафора больших и целенаправленных финансовых вложений.

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