Врач и телеведущий Евгений Комаровский на канале в YouTube рассказал о своих действиях в случае, если почувствует симптомы коронавирусной инфекции.

Он отметил, что сразу обзвонит сотрудников, с которыми контактировал и предупредит, что заболел. В дом, как он пояснил, никто не входит, а его супруга не покидает жилье.

«Наварю компотов, чаев, буду пить, пить, пить и пить», — пояснил Комаровский.

Также он заявил, что будет есть много фруктов.

«Если будет в горле свербить — буду сосать какие-нибудь таблетки. Если повысится температура и мне будет плохо — приму парацетомол», — поделился Комаровский.

Также он обязательно проверит, что в комнате температура будет не выше 20 градусов, и проверит влажность в помещении. «Ничего другого делать не буду», — отметил он.

Противовирусные препараты, а также цинк и другие лекарства он принимать не собирается.



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