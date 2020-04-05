74-летняя британская писательница Жаклин Уилсон заявила, что она лесбиянка. В интервью изданию The Guardian она сообщила, что уже 18 лет состоит в отношениях с женщиной.

«Я никогда не пряталась, так что это старые новости для любого, кто когда-либо меня хорошо знал», — отметила писательница накануне выхода ее новой книги «Love Frankie» про геев, передает телеканал РЕН ТВ.

Жаклин состояла в браке с Уильямом Уилсоном с 1965 по 2004 год, в браке у пары родилась дочь Эмма.

«Мой брак был нормальным, но у меня с бывшим мужем было мало общего», — заявила писательница в 2017 году, добавив, что с бывшим супругом поддерживает хорошие отношения.

Уилсон прославилась своими произведениями для детей и подростков, которые затрагивают темы развода, усыновления и жизни в детском доме. Славу ей принесла книга «Дневник Трейси Бикер», написанная в 1991 году.

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