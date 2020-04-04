Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

«Носить маску на улице бесполезно, она просто забьется пылью — вот и весь эффект. Потому что вирусы не летают в воздухе», — заявил доктор.

Он добавил, что вирусы – это инфицирующие частицы, которые могут находиться на разных поверхностях.

По словам врача, маску необходимо надевать, когда есть тесный контакт с людьми, которые могут быть заражены. Такая вероятность может быть в метро, магазине и больницах.

При этом маска не может на 100% защитить от вируса, так как вирус меньше, чем поры в самой маске.

Кроме того, Яковлев советует не зацикливаться только на масках, стоит также обрабатывать руки антисептиком или носить перчатки.

Minval.az