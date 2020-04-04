Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился перенести мероприятия и церемонии открытия, связанные с крупными национальными проектами с 2020 года на 2021-й год из-за распространения коронавирусной инфекции.

Глава египетского государства в субботу провел заседание с премьер-министром страны и министром строительства.

«Президент поручил отложить мероприятия, связанные с национальными проектами, которые должны были быть реализованы в 2020 году, до следующего 2021 года, включая переезд в новую административную столицу, а также открытие Большого египетского музея», — отмечается в заявлении пресс-службы президента.

Согласно релизу, перенос мероприятий связан с «обстоятельствами и последствиями процесса борьбы с распространением вируса.

В Египте на данный момент зарегистрировано 985 случаев заболевания коронавирусом.

Новая административная столица — один из самых масштабных проектов, реализуемых Египтом. Он призван разгрузить Большой Каир, в котором уже проживают более 20 миллионов человек. Начало переезда ряда египетских министерств и ведомств в новую столицу, расположенная в 45 километрах к востоку от Каира, был запланирован на начало лета.

Открытие Большого египетского музея у пирамид Гизы было также запланировано на лето этого года.

Minval.az