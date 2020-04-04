Минздрав Кувейта объявил о первой смерти в стране от коронавируса, сообщает информационное агентство KUNA.
Сообщается, что умер 46-летний гражданин Индии.
По последним данным. в Кувейте коронавирусом заразились 479 человек.
Минздрав Кувейта объявил о первой смерти в стране от коронавируса, сообщает информационное агентство KUNA.
Сообщается, что умер 46-летний гражданин Индии.
По последним данным. в Кувейте коронавирусом заразились 479 человек.
Дата: 2020/04/04 16:18
Раздел: Мир
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