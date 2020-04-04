Азербайджан примет участие на встрече министров стран ОПЕК+, запланированной в формате видеоконференции на 6 апреля, готов внести свой вклад в глобальный процесс регулирования рынка нефти, заявила «Интерфаксу» глава пресс-службы Минэнерго республики, советник министра Замина Алиева.

«Азербайджан до сих пор играл важную роль как в создании формата ОПЕК+, так в реализации его решений и готов и после этого оказать поддержку процессу регулирования нефтяного рынка. Азербайджан также готов взять на себя новые обязательства», — сказала Алиева.

В то же время, по ее словам, Азербайджан призывает все нефтедобывающие страны на предстоящей встрече выступить с единой позиции, тем самым оказав поддержку нефтяному рынку.

«Мы на данный момент находимся на начале нового этапа процесса регулирования нефтяного рынка. Нынешние проблемы негативно влияют не только на страны ОПЕК+, но и на государства вне этого формата. Поэтому мы считаем, что для создания постепенного баланса на рынке нефти в этом процессе должны принять участие и страны, не входящие в формат ОПЕК+», — отметила Алиева.

Советник отметила, что если будет сформировано сотрудничество между ОПЕК и странами не-ОПЕК в расширенном формате, впервые в истории «будет формирована новая модель регулирования, и на нефтяном рынке может быть создан новый, более эффективный регулирующий механизм. Тем самым, на рынке будет обеспечен баланс и ценовая стабильность».

По словам Алиевой, мир столкнулся с проблемами , созданными резким снижением глобального спроса на нефть и ростом запасов черного золота ввиду ослабления экономической активности. В частности, снижение глобального спроса на нефть оценивается примерно в 10-15 млн б/с. Также прогнозируется снижение в течение месяца спроса на нефть на 20 млн б/с, а из-за профицита предложения в ближайшие месяцы прогнозируется полное заполнение нефтяных хранилищ.

«В такой ситуации восстановление обсуждений в формате ОПЕК+ и возвращение к механизму регулирования имеет большое значение для глобального нефтяного рынка. Считаем, что солидарность нефтедобывающих стран и сотрудничество является единственным выходом в ситуации поддержки нефтяного рынка экономическими методами. В этой связи, надеемся, что ОПЕК+ предпримет шаги для превращения этой редкой возможности в важные решения».

Minval.az