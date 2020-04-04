Российское предприятие «Медсинтез» поставило в Туркменистан большую партию препарата «Триазавирин», который на данный момент проходит клинические исследования на лечение коронавируса в Китае. Об этом сообщает портал «Хроника Туркменистана».

Глава компании Александр Петров отметил следующее: «Мы поставили [препарат] в Туркменистан. Это не гуманитарная партия, были выделены средства, и они купили для себя. Партия была большая, около 2 тысяч упаковок. В каждой упаковке по 20 капсул».

В начале феврале партию этого препарата в числе некоторых других для испытаний закупил Китай. На данный момент выводов о результативности лечения коронавируса «Триазавирином» не опубликовано.

По словам доктора медицинских наук, профессора Высшей Школы Экономики России Василия Власова, препарат был разработан еще в советское время и его эффективность не доказана. «Триазавирин» стремятся продать при возникновении любой вирусной эпидемии, например, при свином гриппе, птичьем гриппе, SARS, а теперь его пытаются использовать для лечения COVID-19.

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