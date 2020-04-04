Как отметила чешский молекулярный генетик и вирусолог Соня Пекова, новый вирус больше похож на SARS, чем на обычные коронавирусы, потому что обычные коронавирусы вызовут у человека насморк или боль в горле, а выздоровление наступит через несколько дней. Об этом ученый рассказала в интервью «Радио Свобода».

«На этот вирус, SARS-CoV-2, это совсем не похоже. SARS побыл с нами годик и исчез. Этот вирус, благодаря его большой мутагенности, боюсь, останется с нами надолго», — прогнозирует она.

Вирусолог также не исключает, что коронавирус имеет искусственное происхождение, так как он «ведет себя очень необычно».

Пекова объяснила, что в мире есть конечное количество вирусов, заражающих людей, и медики обычно могут по симптомам болезни приблизительно угадать, какой вирус ее вызывает.

«Поэтому, когда мы знаем, что болезнь вызывается коронавирусом, у нее будет определенное течение. Но у этого коронавируса совсем другая картина, это как будто новый тип болезни. Когда клиническая картина вируса настолько отличается от других вирусов того же типа, это как минимум странно», — обратила она внимание.

Высказываясь относительно генокода коронавируса, Пекова отметила, что многие годы посвятила молекулярной биологии и генетике, занималась клонированием и использовала разные части вирусов для генной инженерии, но данная последовательность в регулирующей области ей «сразу показалась не очень похожей на природную».

Также вирусолог прокомментировала недавно вышедшую статью американских ученых в авторитетном журнале Nature Medicine, где утверждается, что искусственное происхождение этого вируса полностью исключено.

«Она целиком посвящена структурным генам этого вируса и ни словом не упоминает его регулирующую область. Индийские ученые, кстати, нашли структуры, похожие на структуры ВИЧ, как раз в структурной части вируса — насколько это соответствует действительности, я вам сказать не возьмусь», — говорит ученый.

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