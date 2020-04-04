Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.

«Это просто рекомендация. Я чувствую себя хорошо. Я просто не хочу этого делать», — заявил Трамп, отвечая на вопрос, почему он не собирается носить защитную маску на фоне распространения коронавируса.

«Знаете, сидеть в Овальном кабинете за прекрасным, великим столом «Резолют» (рабочий стол президента — ред.) и носить маску, приветствуя при этом президентов, премьер-министров, диктаторов, королей, королев… даже не знаю, это не для меня», — разъяснил Трамп.

Он добавил, что, возможно, изменит свое мнение, но все же надеется, что ситуация вокруг коронавируса «совсем скоро завершится».

Трамп также указал на необходимость в первую очередь обеспечить медицинскими масками работников сферы здравоохранения и призвал американцев использовать иные средства защиты.

«Медицинские маски стоит поберечь для медицинских работников, которые работают с инфицированными пациентами», — цитирует его «Интерфакс».

«Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют добровольное использование немедицинских масок. Это временная добровольная мера,» — сказал он.

По его словам, такие средства защиты «можно приобрести в Интернете или сделать дома своими руками из подручных материалов».

В то же время президент США отметил, что поскольку эта мера является добровольной, он сам вряд ли будет ее выполнять.

«Я не думаю, что я прибегну (к такому методу защиты — ред.)», — признался Трамп.

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