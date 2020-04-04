В минувший четверг зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер совершил дебют в качестве члена команды Белого Дома по борьбе с коронавирусом, который обернулся скандалом. Взойдя на сцену Белого Дома, Кушнер заочно сцепился с губернатором Нью-Йорка Эндрю Куомо по поводу нехватки медицинских ресурсов — главным образом, аппаратов ИВЛ. Штат Нью-Йорк стал эпицентром эпидемии коронавируса в стране, на него приходится треть всех заражений (102,000) и смертей (2900) в США. 57000 больных приходится на город Нью-Йорк.

Губернатор Куомо, который каждый день дает прямоэфирные брифинги о ситуации и их транслируют все телеканалы и за ними следит полстраны, еще две недели назад заявлял, что аппаратов ИВЛ не хватит, когда в Нью-Йорке наступит пик госпитализаций. Куомо заявил, что аппаратов ИВЛ понадобится 30 тысяч, и просил помощи у федерального правительства. Глава Национального института инфекционных болезней доктор Энтони Фаучи с оценками губернатора согласился.

По некоторым данным, в Стратегическом Национальном Запасе США находится 8000 аппаратов ИВЛ.

Дональд Трамп на это заявил в эфире Fox News, что у него «есть ощущение, что многие из этих цифр, которые называются в некоторых регионах, на самом деле завышены. Я не верю, что вам надо 40 тысяч или 30 тысяч аппаратов ИВЛ». После этого президент США продолжил атаковать власти Нью-Йорка и других штатов за то, что те не предпринимают больше усилий для приобретения аппаратов ИВЛ самостоятельно.

30 марта губернатор Мэриленда Ларри Хоган (республиканец) и губернатор Мичигана Гретчен Уитмер (демократ) написали открытое письмо в газете Вашингтон Пост с просьбой к федеральному правительству о помощи в поставке медицинского оборудования и других необходимых ресурсов, таких как медицинские маски для врачей и медсестер.

В пятницу мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что при текущих трендах аппараты ИВЛ в городе закончатся на следующей неделе.

Новый член команды Белого Дома по борьбе с коронавирусом Джаред Кушнер два дня назад на брифинге в Белом Доме заявил следующее: «У меня есть все данные по реанимационным палатам и их оснащению. Я составляю свои собственные прогнозы, и я стал намного умнее в этом вопросе. Нью-Йорку не нужны все эти аппараты ИВЛ. Люди, которые делают запросы на разные аппараты и ресурсы, многие из них делают это исходя из своих собственных оценок, которые не являются реалистичными. Некоторые губернаторы, с которыми вы говорите, сенаторы, они не знают, что есть у них в штате. Не надо просить нас о вещах, когда вы не знаете, что у вас есть в вашем собственном штате. Просто потому что вы напуганы, вы спрашиваете своих медицинских работников и они не знают. Идея о федеральном запасе заключается в том, что это должен быть наш запас, это не должен быть запас штата, который они могут использовать».

«НАШ запас», заявил советник президента США Джаред Кушнер, говоря, видимо, о каких-то особых федеральных гражданах.

На следующий день, когда журналисты попросили Дональд Трампа прокомментировать слова Кушнера, президент заявил, что федеральный запас «мы используем для федерального правительства, у нас очень большое федеральное правительство» и обрушился на задавшего вопрос корреспондента, заявив, что тому «должно быть стыдно за себя».

Трамп затем сказал, что у него есть обязательство сохранить аппараты ИВЛ для других штатов и раскритиковал Нью-Йорк за то, что штат заранее не подготовился к пандемии и не закупил оборудование. На вопрос, может ли он заверить Нью-Йорк в том, что штат получит необходимые аппараты ИВЛ, президент США ответил «Нет. Они должны были иметь больше аппаратов ИВЛ».

А в пятницу вечером Администрация Трампа незаметно изменила описание Стратегического Национального Запаса на соответствующем правительственном сайте. Изначальная формулировка гласила, что Стратегический Национальный Запас это «крупнейший в стране запас жизненно важных лекарств и предметов медицинского назначения для использования в условиях чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения серьезной настолько, что местных ресурсов не хватит. Когда государственные, местные, племенные и территориальные службы первой помощи запрашивают федеральную помощь для поддержки своих усилий по реагированию, запас гарантирует, что нужные лекарства и расходные материалы доставляются тем, кто в них нуждается больше всего во время чрезвычайной ситуации».

Теперь Стратегический Национальный Запас изменил свою функцию — сообразно словам Джареда Кушнера: «Роль Стратегического Национального Запаса состоит в том, чтобы дополнять запасы на уровне штатов и местном уровне во время чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения. Во многих штатах также есть запасы материалов. Расходные материалы, лекарства и устройства для спасения жизни, содержащиеся в запасе, могут использоваться в качестве краткосрочного временного буфера, когда достаточного количества этих материалов может не быть в немедленном доступе».

Не исключено, что Дональд Трамп и его зять Джаред Кушнер надеются приберечь федеральный запас для штатов, в которых будет решаться судьба выборов президента (например, неопределившиеся Флорида, Пенсильвания, Мичиган), и не хотят растрачивать его на глубоко демократический Нью-Йорк, где и губернатор, и мэр города Нью-Йорка демократы.

С Нью-Йорком у Дональда Трампа в последние три года вообще были очень сложные отношения — там против Трампа и его организаций было открыто несколько уголовных дел, которые не грозят ему только до тех пор, пока он является президентом США. Полгода назад Трамп разорвал и формальную связь с городом, в котором родился и вырос, сменив резидентство (по-русски, прописку) с Нью-Йорка на Флориду, где в 2018 году на выборах победил трампист Рон Де Сантис (он, кстати, только в пятницу ввел режим обязательной изоляции во Флориде, где каждый пятый житель старше 65 лет и где студенты со всей страны отмечали весенние каникулы на незакрытых пляжах в разгар коронавируса в конце марта).

Власти Флориды вряд ли станут открывать против Трампа уголовные дела. А если прокуратура Нью-Йорка захочет судить гражданина Дональда Трампа (но за преступления штата, а не федеральные), то она должна будет добиваться его экстрадиции из Флориды — где у президента сегодня самый лояльный губернатор.

Ровно так сейчас происходит с Харви Вайнштейном, которого суд Нью-Йорка приговорил к 23 годам тюрьмы, после чего прокуратура Лос-Анджелеса немедленно начала процедуру его экстрадиции в Калифорнию, так как там опальному продюсеру предъявлены другие обвинения, по законам этого штата.

Глубоко предвзятый партийный подход в истории с коронавирусом Белый Дом использует не первый раз. Так, республиканские конгрессмены отказались приравнивать столицу страны Вашингтон, Округ Колумбия, в правах к штату в законе об экономической помощи в связи с коронавирусом на $2.2 трлн. Когда дело касается федеральной помощи, Вашингтон почти всегда приравнивают к штату — просто потому, что жители Вашингтона платят точно такой же федеральный налог, как и все другие штаты, а население Округа Колумбия больше, чем в двух штатах. Но не в этот раз — Белый Дом и республиканцы Конгресса категорически отказались идти на это и заявили, что в противном случае закон не будет принят вообще. Таким образом, вместо $1.25 млрд, который получит каждый штат на борьбу с коронавирусом, Округ Колумбия делит фонд в $3 млрд с пятью территориями США, то есть получит $500 млн. На выборах 2016 года 96% жителей Вашингтона голосовали за Хиллари Клинтон и нет, наверно, города в стране, где Трампа не любили бы больше. Чувство это, очевидно, глубоко взаимное.

Карина Орлова

Minval.az