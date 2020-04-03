Американец нашел в своем гараже едкое купе Ford Mustang Boss 429. Мужчина решил выставить его на аукцион, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на сайт eBay.

Автомобиль был создан в 1969 году и простоял в гараже почти 40 лет. Владелец купил машину в 1981 году, проехал на нем 48 километров и оставил купе в гараже.

Отмечается, что суммарный пробег Ford Mustang Boss 429 21 тысяча 358 км.

Машина сохранился в отличном состоянии и даже имеет заводские покрышки. На текущий момент за редкий автомобиль предлагают почти 170 тысяч долларов.

Финальная цена станет известна через четыре дня, когда аукцион будет завершен.

Ford Mustang Boss 429 оснащен 7-литровым 500-сильным двигателем. Данная версия считается одной из самых редких модификаций. Всего было выпущено чуть больше 1000 Ford Mustang Boss 429.

Minval.az