Существует вероятность передачи COVID-19 по воздуху и от бессимптомных носителей, однако больше всего заражений происходит воздушно-капельным путем от людей с симптомами заболевания.

Как передает РИА Новости, об этом заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«В настоящий момент публикуется много статей о способах бессимптомной передаче вируса. Кажется, в Сингапуре, сделали вывод о том, что порядка 6% заражений от бессимптомных людей. Я не буду оспаривать это, но совершенно ясно, что с другой стороны 94% заражений идет от людей с симптомами. Так что надо смотреть на то, что является двигателем этой эпидемии. Всегда есть возможность передачи вируса от людей без симптомов, всегда есть возможность передачи вируса по воздуху. Но в данном случае мы все еще полагаем, что двигатель пандемии — это чихание или кашель, или зараженные поверхности», — сказал он.

По его словам, в настоящее время группа экспертов ВОЗ изучает все возможные материалы, чтобы оценить эффективность использования защитных масок здоровыми людьми. Однако приоритетным остается предоставление хирургических и специальных медицинских масок для врачей и медицинских работников, которые в настоящее время находятся на передовой борьбы с COVID-19.

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