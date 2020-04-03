В целях предотвращения распространения угрозы коронавируса в стране проводятся комплексные мероприятия.

Как сообщили в пресс-службе МВД, для защиты от инфекции от граждан в обязательном порядке требуется соблюдение особого карантинного режима.

С этой целью на стационарных постах в Сумгайыте и Абшеронском районе еще более усилен контроль за въездом и выездом в Баку. На этих постах водители и их пассажиры проходят серьезную проверку. Водители и пассажиры, без причины покинувшие место проживания, штрафуются на сумму в размере 100 манатов согласно статье 211 (Нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического, и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках. В отношении не подчинившихся законным требованиям сотрудников полиции и повторно совершивших данные нарушения применяются более серьезные дисциплинарные меры, эти лица задерживаются и арестовываются решением суда.

Также в целях усиления контроля за въездом в Баку отделом Государственной дорожной полиции Бинагадинского района был установлен дополнительный полицейский пост в поселке Новханы. На этом посту накладываются ограничения на граждан, перемещающихся из Сумгайыта в столицу и в обратном направлении. Учитывая нынешнюю ситуацию, для граждан, которые испытывают проблемы со здоровьем, на территории поста в рамках мер предосторожности также установлены специальные комнаты. Также были определены места для нормального питания и отдыха сотрудников полиции и военнослужащих внутренних войск, несущих службу на посту.

В МВД отмечают, что превентивные меры против распространения коронавируса еще более ужесточены. В отношении граждан, не соблюдающих установленные правила, применяются строгие меры наказания.

Minval.az