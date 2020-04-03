В Иране число зараженных коронавирусной инфекцией людей достигло 53 183, 3294 человека из них скончались. Об этом сообщает телеканал IRINN со ссылкой на официального представителя страны Ирана Киануша Джаханпура.

Как отмечается, за последние сутки выявлено 2715 новых случаев заболевания, умерли от вируса 134 пациента.

Рекордное число заразившихся коронавирусом в Иране за сутки — 3186, умерших — 157.

В общей сложности коронавирусной инфекцией с 19 февраля в стране заразились 53,183 тысяч человек, смертельных случаев — 3294.

По словам Джаханпура, выздоровели 17 935 человек.

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