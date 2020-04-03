4 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в течение дня возможны кратковременные дожди, утром в некоторых местах туман, будет дуть северный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-9, днем 11-14 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 11-13 градусов тепла.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, утром туман, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-9, днем 12-16 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.

Minval.az