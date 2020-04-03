Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) продолжает поддерживать азербайджанские компании, пострадавшие от пандемии коронавируса (COVID 19) и глобального нефтяного шока.

Об этом говорится в сообщении банка.

По информации, банк готов оказать помощь на общую сумму 1 млрд евро клиентам из 38 стран-членов, включая Азербайджан.

В сообщении отмечается, что эти вопросы были обсуждены в ходе телефонного разговора, в котором также приняли участие министр экономики Микаил Джаббаров, директор EBRD по Восточной Европе и Кавказскому региону Маттео Патроне и глава представительства организации в Азербайджане Ивана Дуарте.

В ходе телефонного разговора официальные лица EBRD выразили готовность оказать содействие в защите компаний в Азербайджане от последствий коронавируса.

Minval.az