В Перу мужчинам и женщинам запретили выходить на улицу одновременно в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, этом сообщает телеканал BBC.

Отмечается, что мужчинам позволяется выходить на улицу по понедельникам, средам и пятницам, женщинам — по вторникам, четвергам и субботам. В воскресенье вовсе не разрешается выходить из дома.

По словам президента Перу Мартина Вискарра, такие меры необходимы для сокращения числа прохожих на улице.

В Перу зафиксировано более 1,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, 55 человек скончались.

Minval.az