Американский хип-хоп-исполнитель Tekashi 6ix9ine (настоящее имя Даниэль Эрнандес) освобожден из тюрьмы из-за пандемии коронавируса, сообщает TMZ.

23-летний рэпер отсидит остаток своего срока у себя дома. Ему можно покидать свое жилище только в случае получения срочной медицинской помощи или для встречи с адвокатом. Судья изменил приговор исполнителю после его просьбы отпустить его из тюрьмы, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Судья объяснил свое решение тем, что Tekashi 6ix9ine больше не считается угрозой обществу, поскольку отсидел большую часть своего тюремного срока. Также во внимание были приняты его проблемы со здоровьем.

Minval.az