США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять российский проект резолюции, направленный на отмену односторонних санкций, мешающих вести борьбу с новым коронавирусом. Об этом говорится на сайте постпредства РФ при ООН.

Ранее Россия выступила с инициативой принятия Декларации о солидарности в борьбе с коронавирусом. В документе утверждалась лидирующая роль ВОЗ в борьбе с пандемией. Также резолюция призывала страны помогать наиболее пострадавшим государствам, в первую очередь, развивающимся странам, прекратить торговые войны и односторонние санкции, которые принимались в обход СБ ООН. Ещё 28 государств-членов ООН выступили в качестве соавторов этого документа.

«Как известно, консенсусного принятия внесенного нами документа не получилось», — заявили в российском постпредстве. Дипломаты выразили сожаление, что «небольшая группа государств-апологетов санкционной политики оказалась не готова откликнуться на призыв Генсекретаря ООН». В сообщении также говорится, что теперь дать солидарный ответ распространению коронавируса стало сложнее.

Minval.az