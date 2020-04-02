В Северной Корее заявляют, что на ее территории по-прежнему не выявлено ни одного случая заражения новым типом коронавируса, сообщает «Интерфакс».

«По последним данным, ни один человек не был заражен новым коронавирусом в нашей стране», — сказал директор отделения борьбы с эпидемиологическими заболевания Национального центра по борьбе с эпидемиями Пак Мён Су.

По его словам, такой результат достигнут благодаря предпринятым властями мерам, в том числе превентивного характера. В частности, он сообщил о проверке и помещении на карантин всех лиц, въезжавших в КНДР из других стран, а также — о полной дезинфекции товаров, закрытии границ и прекращении воздушного и морского сообщения.

Minval.az