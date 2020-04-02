Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча заявил, что с 3 апреля в стране вводится комендантский час с 22:00 до 04:00 в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом информирует RT со ссылкой на The Nation Thailand.

Minval.az