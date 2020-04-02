Саудовская Аравия ввела сегодня 24-часовой комендантский час в Мекке и Медине из-за угрозы распространения нового коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

В заявлении министерства говорится, что исключения будут сделаны только для работников жизненно важных отраслей, покупки еды и получения медицинской помощи гражданами. Автомобилям в жилых районах разрешено перевозить только одного пассажира, чтобы ограничить передачу вируса.

Въезд и выезд в Эр-Рияд, Мекку, Медину и Джидду строго ограничены. Некоторые районы в Мекке и Медине уже были полностью заблокированы, но в остальных городах запрет на появление на улицах действовал с 15:00 до 06:00 по местному времени.

В рамках борьбы с эпидемией Саудовская Аравия приостановила международные и внутренние рейсы, прекратила работу поездов, автобусов и такси на территории страны, закрыла мечети, школы, торговые центры и рестораны. Во вторник власти Саудовской Аравии обратились к мусульманам всего мира с просьбой отложить подготовку к хаджу в связи с эпидемией.

Число случаев заболевания коронавирусом в Саудовской Аравии превысило 1,7 тысяч, 16 человек скончались.

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