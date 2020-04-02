Акт капитуляции на столе, самое время понять его содержание. Трамп анонсировал сокращение добычи Саудовской Аравией и Россией на 10 млн баррелей (а лучше, как он пишет — и до 15). «Навес» над рынком составляет 25 млн баррелей в сутки, то есть, даже такое колоссальное сокращение снимает только половину дисбаланса между спросом и предложением. Кроме того, нужно понимать, что сегодня хранилища нефти практически под завязку забиты готовым продуктом, если и есть резерв — то он невелик, буквально на месяц, не более. Скорее, даже меньше.

Об этом в соцсети «Фейсбук» написал политолог Эль Мюрид.

«Это означает, что переполнение рынка лишней нефтью все равно будет продолжаться, только более медленными темпами. Если из бассейна вытекает 75 литров, а в него втекает 100 литров, то сокращение прихода на 10 литров проблему переполнения бассейна не снимает — 15 литров все равно лишние.

Расчет, по всей видимости, на то, что рынок успеет восстановиться и начнет потреблять эти избыточные сегодня объемы. Однако уже точно понятно, что как минимум в этом году, а возможно, и какое-то время еще восстановить потребление нефти в 100 млн баррелей в сутки мировому рынку не удастся. Китай вышел на свой возможный пик восстановления и уже очевидно потерял приблизительно 10-12 процентов экономики. Европа опаздывает примерно на 3-4 месяца, и тоже восстановит свою экономику не более чем на 90 процентов от докризисной. Уже поэтому ограничения, о которых говорит Трамп, сохранятся надолго. Цена на нефть, соответственно, тоже не поднимется выше какого-то нового, но все равно низкого значения. Может быть, 40 долларов за марку Брент. Что, конечно, гораздо лучше, чем нынешние 13-16 долларов. Но достаточно низко для того, чтобы поддерживать экономику стран-импортеров. Им высокая цена совершенно неинтересна», — отмечает политолог.

«По сути, Трамп балансирует рынок на новом уровне, решая две собственные задачи — поддерживает свою нефтянку более высокими ценами и отказом от любых ограничений на добычу, с другой стороны — он будет придерживать цену на нефть на комфортном для всей остальной экономики США уровне.

Это и есть — национальный лидер. В отличие от некоторых галактических геополитиков. Путин мог в начале марта согласиться на сокращение добычи на полмиллиона баррелей, теперь будет сокращать в десять раз больше. Друзья стоят очень дорого. Тупые, но жадные друзья — вообще запредельно. Но Путин своих не бросает, как известно. А вот народ России для него — не свой. Поэтому его «кидать» вполне по понятиям», — резюмирует Эль Мюрид.



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