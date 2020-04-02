Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 2,4 тысячи с 15 679 до 18 135, число умерших увеличилось с 277 до 356.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«Сегодня проведено 18 757 тестов, выявлено 2456 новых случаев, всего 18 135 заразившихся. Мы потеряли сегодня 79 пациентов, всего умерших 356. Всего вылечилось 415 пациентов», — заявил Коджа в Twitter.

Он добавил, что 82% пациентов, которые скончались в Турции от коронавируса за последние 24 часа, были старше 60 лет, при этом процент положительных тестов уменьшился по сравнению с предыдущими днями, а увеличение числа новых случаев связано с возросшим числом тестов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались.

Minval.az