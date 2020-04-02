Министр энергетики России Александр Новак объявил, что Москва и Вашингтон договорились выработать совместные меры для стабилизации рынка нефти, передает РИА Новости.

По его словам, российские цифры совпадают с тем, что используют США, поэтому у сторон общее понимание, как спасать цены на сырье. «Мы обменялись в первую очередь оценками ситуации на рынке, и они у нас абсолютно одинаковы», — заметил министр.

Новак объяснил, что речь идет об оценках объемов спроса, перспектив перепроизводства, заполнения наземных хранилищ и танкеров и других ключевых характеристиках, которые влияют на стоимость.

В связи с этим, подчеркнул глава Минэнерго, стороны будут в постоянном контакте «в соответствии с договоренностями между нашими лидерами», то есть президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Таким образом он прокомментировал состоявшийся накануне, 1 апреля, разговор со своим американским коллегой Дэном Бруйеттом.

Ранее 2 апреля Трамп объявил, что провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, и анонсировал радикальное сокращение добычи нефти в мире, которое может составить 15 миллионов баррелей в сутки. При этом он объявил, что Путин и бин Салман также проводили консультации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

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