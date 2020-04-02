Вспышка коронавируса может затянуться в Иране на месяцы, а может и до конца иранского календарного года, истекающего в марте 2021 года, заявил президент Исламской республики Хасан Роухани, которого цитирует «Интерфакс».

По данным, озвученным министерством здравоохранения в четверг, число заразившихся коронавирусом составило в Иране 50 тыс. 468 человек, скончавшихся — 3160 человек.

За последние сутки число заболевших коронавирусом возросло на 2875 человек, а умерших — на 124 человека.

По числу заболевших коронавирусом Иран занимает седьмое место в мире и первое в ближневосточном регионе.

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