Первая благодарность Путину и Ко за то, что они не оказались конченными скотами и отменили-таки безумное всенародное голосование за уничтожение Конституции посреди пандемии, — благодарность за это прошла.

Давайте теперь все-таки начнем отсчитывать не от безумия и ада, а от здравого смысла и человеческих норм.

По делам их узнаем их – узнаем, в очередной раз, безошибочно.

Что же сделано?

Де-факто введен карантин в Москве и нескольких других городах — и это правильная, хотя и запоздалая и юридически ущербная мера.

Если бы, в деле ограничения прав граждан, власти остановились на этой точке и бросили все государственные ресурсы на борьбу с коронавирусом и на поддержку россиян, пострадавших от обрушения экономики (обрушения, произошедшего во многом по их вине), — они бы выглядели вполне цивилизованно.

Но нашим пожизненным браткам это не грозит.

Первым делом они приняли репрессивный закон об ответственности за фейки о коронавирусе (под фейками у них традиционно понимается информация, не согласованная с Кремлем). Сделано это было на фоне абсолютной неинформированности самой власти о реальном положении дел с развитием пандемии в России! Статистка, при отсутствии массового тестирования, заведомо не отражает реальность, и вопрос сейчас только в том, на сколько надо умножить официальную цифру, чтобы получить нечто близкое к истине.

Они забабахали космические штрафы за нарушение карантина, при абсолютной мутности формулировок, — почва для тропической коррупции!

И главное — они активируют давно ждавшую предлога систему полного контроля за перемещениями граждан: распознавание лиц, электронные пропуска, сканирование телефонов etc. В этом проекте тоже много что попилено, разумеется, но речь о другом…

Если бы с такой же силой, с какой они лезут нам в печенки, они разрывали цепочки коронавируса, можно было бы еще обсуждать целесообразность этих мер, — но в том-то и дело, что речь не о целесообразности.

Речь — о целеполагании.

О том, что борьба с коронавирусом там явно не на первом месте.

Амнистию по ненасильственным статьям они не объявили (а коронавирус в местах заключения и изоляторах уже в полный рост, и контактировавших с заболевшими никто не изолирует, и все это — на фоне традиционного туберкулеза и общей катастрофы с гигиеной).

Весенний призыв в армию не отменен, а лишь «замылен» отсрочкой отправки в войска, но что такое сборный пункт или казарма в смысле «социального расстояния» и что такое наша санчасть в смысле медицины – расспросите меня подробнее, если вам не страшно…

Впереди – заведомо – тысячи совершенно необязательных человеческих смертей, но это совершенно не скребет наше начальство, ужасно озабоченное тем, чтобы побыстрее чипировать нас, как овец или собачек.

Нет, все это не про борьбу с коронавирусом – и не будем обманывать себя ложным братством «военного времени». Не было у нас никакого братства с этой полицейщиной, нет и не будет.

Под шумок заботы о нашем здоровье, при полной пассивности тревожно-подавленного населения, у границ наших последних гражданских прав разворачиваются общевойсковые учения Старшего Брата.

Это не борьба с вирусом, а плановое размашистое движение в сторону китайского региона Синьцзян.

Уйгурами тут будем мы все.

Виктор Шендерович

Minval.az