Некоммерческая организация «Герцлия ле-маан тошавейя» («Герцлия для своих жителей») подала в Тель-Авивский окружной суд просьбу о принятии к рассмотрению представительского иска на сумму 100 миллиардов шекелей, поданного против правительства Китайской Народной Республики.

Адвокаты организации Шмуэль Саадия и Амит Хампель просят представлять интересы всех жителей Израиля, пострадавших в результате халатности властей КНР.

В исковом заявлении утверждается, что государство Израиль столкнулось с одним из тяжелейших кризисов в своей истории из-за отсутствия надлежащего санитарного контроля на рынках китайского города Ухань или же из-за утечки опасного вируса из Уханьского института вирусологии.

Отметим, что в США схожий иск против властей КНР был подан организацией Freedom Watch.

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