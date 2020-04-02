В США младенец стал самой молодой жертвой коронавируса. Об этом сообщил губернатор штата Коннектикут Нед Ламонт в Twitter.

«С глубокой грустью сегодня мы можем подтвердить первую смерть младенца в Коннектикуте, связанную с COVID-19», — отметил глава региона. Он также рассказал, что погибшему было шесть недель, а в больницу ребенок поступил уже без сознания. Ламонт полагает, что умерший стал, предположительно, самой молодой жертвой коронавируса.

По данным проекта университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 217 тысяч случаев заражения коронавирусом. Смертельных исходов — более пяти тысяч, девять тысяч человек вылечились.

Minval.az